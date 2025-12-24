Giugliano, aspettando il 2026 al Parco Commerciale Grande Sud!

Il conto alla rovescia è iniziato e al Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano l’atmosfera si scalda per accompagnarti verso il nuovo anno con eventi speciali, sorrisi e tanta emozione! Tra gli ultimi acquisti dell’anno, idee regalo, shopping rilassato e una pausa nei nostri punti food, Grande Sud diventa il luogo perfetto per vivere momenti di svago e condivisione insieme a tutta la famiglia.

Il calendario degli eventi di fine anno è pensato per coinvolgere grandi e piccoli, tra intrattenimento, musica e incontri speciali:

29 dicembre ore 18:30

ASPETTANDO CAPODANNO

Tombolata con Luisa Esposito e Francesco Viglietti: risate, musica e divertimento garantiti per un pomeriggio tutto da vivere!

30 dicembre ore 11:00

INCONTRA “THE MAST”

Vieni a conoscere The Mast e autografa la tua copia di “Un anno di lavoro”: un’occasione imperdibile per fan e curiosi.

30 dicembre ore 18:30

CORO GOSPEL

Canto, energia ed emozioni: il Coro Gospel MEV arriva sul palco per regalarti uno spettacolo coinvolgente e pieno di magia.

Un mix perfetto di intrattenimento e atmosfera festiva per chiudere l’anno nel modo migliore e prepararsi ad accogliere il nuovo con il sorriso.

Ti aspettiamo al Parco Commerciale Grande Sud, in via Santa Maria a Cubito, Giugliano in Campania.

Scopri di più su centrograndesud.it

