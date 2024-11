Si va verso la revoca dell’affidamento dello stadio De Cristofaro al Giugliano calcio. Giovedì 14 si riunirà il consiglio comunale e, su impulso del dirigente D’Alterio che ora si occupa degli impianti sportivi dopo l’arresto di De Rosa, l’assise dovrà votare la revoca della convenzione. A sollevare il caso fu l’Anac lo scorso giugno che definì quell’affidamento illegittimo. L’Autorità nazionale anticorruzione inviò all’amministrazione comunale delle prescrizioni riguardo la procedura utilizzata per affidare in concessione lo stadio al Giugliano calcio fino al 2029.

Giugliano, arriva in consiglio la revoca dell’affidamento dello stadio De Cristofaro

L’Anac, analizzando la convenzione, aveva evidenziato una serie di prescrizioni secondo cui l’ente di Corso Campano 200 non poteva dare lo stadio di via Epitaffio al Giugliano calcio senza aprire una gara pubblica a cui avrebbero potuto partecipare anche altre società. Procedura che già all’epoca fu criticata dall’opposizione in consiglio perché ritenuta non legittima. Ora che la revoca arriverà in consiglio, il Giugliano non potrà usufruire dell’impianto sportivo. L’amministrazione comunale dovrà provvedere a rimediare al caos creato con questo iter. La strada da seguire sarà probabilmente quella di aprire una manifestazione d’interesse per i prossimi mesi nell’attesa di elaborare una gara pubblica.