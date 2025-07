Giugliano, apre “Mc Melany Aerial Art Studio” tra danza aerea, fitness e psicomotricità infantile

Apre a Giugliano, in via Magellano 10, il “Mc Melany Aerial Art Studio” di Melania Giglio: una nuova struttura dedicata alla danza aerea, al fitness e alla psicomotricità per bambini. Ogni disciplina sarà seguita da un’insegnante specializzata, pronta a guidare adulti e piccoli passo dopo passo nel mondo della danza e non solo. Ieri sera l’inaugurazione ufficiale con lo scioglimento del nastro e la benedizione del sacerdote, alla presenza di numerose persone. Le iscrizioni sono aperte: chiunque può avvicinarsi e scoprire la magia della danza aerea.