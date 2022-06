Non hanno un posto dove andare, dove riunirsi ed intrattenersi gli anziani di Giugliano. In città non c’è più uno spazio dedicato a loro così trascorrono le loro giornate in casa o in strada. Col caldo torrido che sta caratterizzando queste giornate, però, diventa anche molto pericoloso, ma i pensionati rivendicano un luogo in cui poter svolgere attività.

Un tempo esistevano dei circoli che però adesso sono chiusi. In questi spazi gli anziani avevano la possibilità non solo di intrattenersi, ma anche di condividere passioni e hobby cosa che adesso non è più possibile. Alcuni si sostengono con una pensione minima con cui devono fronteggiare le spese quotidiane e le problematiche legate all’età così anche andare in vacanza diventa un miraggio.