Una donna anziana, con difficoltà di deambulazione e costretta all’uso di un bastone, è stata brutalmente aggredita da due malviventi in pieno giorno, nella zona del municipio di Giugliano.

L’anziana – secondo quanto denuncia il nipote sul gruppo fb “Giuglianesi Orgogliosi” – è stata spinta a terra con violenza per strapparle il borsello.

Anziana aggredita a Giugliano, grave dopo scippo

Dopo lo scippo, la donna è caduta a terra e poi ricoverata all’ospedale San Giuliano di Giugliano. Subito, i medici le hanno diagnosticato gravi ferite: una frattura al naso, un polso spezzato e un altro fratturato.

Nonostante fosse stata inizialmente dimessa dal nosocomio, la situazione si è precipitata nelle ore successive. La donna ha iniziato a manifestare gravi sintomi neurologici, tra cui difficoltà nel parlare e immobilità facciale, che hanno portato a un nuovo ricovero d’urgenza.

Dopo ore di attesa e incertezza, le è stato diagnosticato un ematoma alla testa. Si è reso così necessario un trasferimento immediato all’ospedale Cardarelli di Napoli per interventi specializzati.

L’appello al sindaco di Giugliano

“In che paese viviamo! – si è lamentato il nipote della vittima – Non mi riferisco alla sanità perché in quel caso hanno fatto tutto quello che si doveva fare, ma alla criminalità, ai controlli in strada dalle forze dell’ ordine”.

“Quello che mi fa rabbia – continua – è che ai rapinatori non verrà fatto nulla mentre c’è una persona che può anche rischiare la vita in questo momento”.

L’autore della denuncia si è poi rivolto direttamente al sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi e alle autorità locali per un rafforzamento dei controlli e della sicurezza in città, chiedendo inoltre aiuto per esaminare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza nella speranza di identificare e catturare gli aggressori.