Ennesimo annuncio di lavoro destinato a sollevare polemiche quello apparso in queste ore in rete. Questa volta si tratta di un’offerta che arriva dal parco commerciale di Giugliano. A pubblicare lo screen è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli. Il presunto autore propone ai candidati un posto da commesso per 600 euro per 42 ore lavorative settimanali.

Giugliano, annuncio di lavoro dal parco commerciale: 600 euro per 7 giorni di lavoro

“Cerco commessa – si legge nell’annuncio – dai 18 ai 25 anni per negozio del parco commerciale ‘Grande Sud’ di Giugliano. Sono 7 turni settimanali di 6 ore dalle 9 e 15 e dalle 15 alle 21. 42 ore settimanali. 600 euro mensili. Mandare curriculum”. La schermata dell’offerta di lavoro, girata all’esponente politico di Europa Verde, ha subito acceso molte critiche e molti commenti negativi tra i lettori.

“Sono la maggior parte messe cosi…tra l’altro i contratti sono a 3 ore di lavoro…mentre loro pretendono anche che fai gli spaccati mattina e sera…mica 6 ore continue”, aggiunge Alessio con un tono di disappunto. “Pultroppo al sud si lavora così, nessuno che ti mette apposto per le ore che fai e ti pagano una miseria”, spiega amareggiata Annamaria. Daniele aggiunge con tono di sarcasmo: “3.5 euro all’ora. Se ti metti fuori al centro commerciale a chiedere l’elemosina guadagni di più”. E infine la provocazione: “Ditelo alla Meloni, che vuole togliere il reddito di cittadinanza”.