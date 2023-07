Non ce l’ha fatta Andrea D’Alterio, il ragazzo di 20 anni rimasto coinvolto in un drammatico incidente domenica scorsa in via San Francesco a Patria. Il giovane è deceduto all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo sei giorni di agonia.

Giugliano, Andrea non ce l’ha fatta: morto dopo 6 giorni di agonia

La tragedia risale a domenica 16 luglio. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era in auto con altri due amici. Il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo impattando il guardrail nei pressi di “Gloria”. Gli occupanti sarebbero rimasti lievemente feriti. Nel frattempo un’altra auto sarebbe sopraggiunta a forte velocità investendoli in pieno.

Ad avere la peggio è stato Andrea, figlio di Antimo, un noto penalista di Giugliano, e di una dirigente scolastica. Il giovane, operato d’urgenza al Cardarelli, era stato sottoposto a intervento di amputazione della gamba e tenuto in coma farmacologico: nonostante gli sforzi dei medici di tenerlo in vita, Andrea è morto questa mattina, 22 luglio, dopo giorni di agonia e inutili preghiere.

Le indagini

Il conducente dell’auto che avrebbe travolto Andrea e gli amici domenica scorsa è scappato senza prestare soccorso. Le indagini sono state affidante agli agenti della Polizia Stradale. I poliziotti sono sulle tracce del pirata.