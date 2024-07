Dopo il lungo blackout della scorsa notte, l’energia elettrica a Giugliano continua ad avere problemi. In alcune zone, la corrente è arrivata solo in tarda mattinata, mentre in altre resta a singhiozzo. Questa situazione, che si ripete ogni anno, causa notevoli disagi sia alle famiglie che alle attività commerciali.

Giugliano: ancora problemi con l’energia elettrica dopo il lungo blackout

Ieri sera, i residenti di via Colonne, via Frega e via Giardini hanno vissuto una notte al buio, con il servizio elettrico che ha funzionato a singhiozzo. In altre parti della città si segnalano cali di tensione. I tecnici dell’Enel sono al lavoro da giorni per riparare le centraline guaste, probabilmente a causa dell’elevato consumo di condizionatori per contrastare il caldo incessante.

I cittadini sono esasperati e molti esprimono il loro sfogo sui social media, segnalando difficoltà nella gestione di anziani, bambini e persone con disabilità. Spesso, alla carenza energetica si aggiunge anche quella idrica, specialmente nei condomini e nelle abitazioni ai piani alti. La questione dell’energia elettrica è un problema persistente in città, che, come ogni anno, continua a creare disagi.