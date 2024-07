Non si sono fermati e non si fermano i controlli al campo Rom della polizia locale di Giugliano e delle altre forze dell’ordine. Su 40 veicoli fermati il 20 per cento è risultato privo della copertura assicurativa e sottratto alla circolazione.

Giugliano, ancora controlli al campo di via Carrafiello. Nacar: “Arriveremo a esercenti e imprenditori”

“I risultati di questi controlli e la sinergia con le altre forze dell’Ordine hanno portato a grandissimi risultati un questi giorni – dichiara il Comandante Nacar – con l’arresto del piromane. Stamattina abbiamo un incontro presso i nostri uffici con Esercito e incaricato della Cabina di Regia di Terra dei Fuochi presso la Prefettura“.

“Estenderemo i controlli a tutti i fornitori e rifornitori dei soggetti di etnia Rom da piccoli esercenti ed anche ai grandi imprenditori – conclude il comandante della Municipale di Giugliano – Stroncheremo così il loro business criminale”.