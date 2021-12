Resta stabile il numero dei contagi a Giugliano. Negli ultimi sei giorni si contano 251 casi. A comunicare i dati è il Centro operativo comunale della città, che ha pubblicato quest’oggi il bollettino sulla pagina Facebook.

Giugliano, altri 250 positivi in sei giorni: ma ci sono anche 200 guariti

Sono attualmente positive 555 persone nella Terza città della Campania, 47 in più rispetto a due settimane fa. Anche questa settimana si contano nuovi decessi: due le persone che hanno contratto il Coronavirus e che non ce l’hanno fatta. Le persone guarite o dimesse sono 202, 88 in più rispetto a due settimane fa.

A rischio le feste di piazza organizzate in città in occasione del Natale e del Capodanno. A margine di un appuntamento il Presidente della Regione Campania ha annunciato che tra oggi e domani firmerà una nuova ordinanza per evitare che si formino assembramenti nelle città campane. “Si tratta di ordinanze che vietano la vendita di alcolici nella serata e vietano gli assembramenti e anche un’ordinanza che vieta le feste in piazza di Capodanno. Non possiamo immaginare di avere assembramenti di decine di migliaia di persone senza mascherine e un po’ su di giri come è inevitabile che sia”, ha sottolineato De Luca.