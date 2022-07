Alloggi occupati abusivamente a Giugliano. Scatta il censimento dei carabinieri, in via Casacelle, assistiti dai funzionari del Comune. I controlli si sono concentrati nel rione dei cosiddetti “fabbricanti pesanti”, al civico 71.

Dei 12 appartamenti che compongono lo stabile, due sono risultati occupati senza alcun titolo. Denunciati gli inquilini abusivi per invasione di terreni ed edifici. Uno di loro dovrà rispondere anche di minacce e ingiurie nei confronti del funzionario comunale, attaccato durante il censimento.

Controlli a Giugliano

Proseguono i controlli dei Carabinieri nella terza città della Campania. Di recente i militari dell’Arma hanno scoperto che 15 bambini non sono mai andati a scuola, nonostante fossero nell’età dell’obbligo. I controlli si sono concentrati su due istituti scolastici: la scuola elementare don Giuseppe Diana e la scuola media Don Salvatore Vitale. I carabinieri, con la collaborazione dei dirigenti scolastici, hanno denunciato 17 genitori per 19 ragazzini che non hanno rispettato l’obbligo di frequenza. In particolare, i militari hanno constatato che 15 studenti non erano neanche mai stati avviati all’istruzione scolastica obbligatoria. I ragazzini erano iscritti a scuola, ma non avevano mai frequentato.