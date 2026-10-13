Giugliano, allagamenti in fascia costiera, Gambardella: “Legati al cambiamento climatico”

Riaperta al traffico la SS 7 quater, che nei giorni scorsi era rimasta bloccata per circa quattro chilometri in corrispondenza delle uscite di Varcaturo e Lago Patria.

Nonostante la riapertura, tra i residenti serpeggiano forti dubbi e timori per il futuro: la preoccupazione è che le prossime piogge possano nuovamente allagare e bloccare le strade, analogamente a quanto accaduto di recente in Via Madonna del Pantano.

Sulla situazione si è esposto, il consigliere del Comitato Civico Costiero, Francesco Gambardella.