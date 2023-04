Una lavanda dei piedi eccezionale a Napoli così come a Giugliano ieri. Per il Giovedì Santo don Mimmo Battaglia si è recato presso il campo rom di Scampia dove ha espletato uno dei riti più suggestivi della Settimana della Passione di Cristo che precede la Pasqua, lavando simbolicamente i piedi a dieci bambini del campo nomadi. Lo stesso ha fatto don Francesco Riccio nella parrocchia di San Pio X.

L’altare di monsignor Battaglia è stato allestito all’esterno dell’insediamento dove è stata ripulita una piccola area. Il vescovo di Napoli, inginocchiato sui rifiuti, ha lavato e baciato i piedi ai più piccoli dell’insediamento di via Cupa Perillo. “Non dovete riprendere me, riprendete cosa c’è intorno a noi” ha detto Battaglia durante l’omelia, indicando le tonnellate di rifiuti presenti. “Questo non è un posto da esibire, ma di cui avere vergogna. Questi ragazzi hanno tutto il diritto di essere felici, di avere sogni. Io non ho la soluzione a questo problema, ma non possiamo ignorarlo, dobbiamo prenderci cura di queste persone. Qui vivono 420 esseri umani, ma ciò il luogo in cui vivono è disumano”. Parole confermate dagli stessi abitanti dell’insediamento.

Protagonisti i bambini rom anche nella parrocchia di San Pio X di Giugliano. Don francesco Riccio ha fatto la lavanda dei piedi ai piccoli del campo di via Carrafiello che da tempo hanno iniziato un percorso di integrazione nella chiesa, avendo ricevuto anche il sacramento del battesimo.