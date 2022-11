La città di Giugliano riavrà il suo stadio. Sono partiti ieri i lavori di riqualificazione e di adeguamento dell’impianto sportivo “Alberto De Cristofaro”. L’annuncio a sorpresa è arrivato ieri sera dal sindaco della Terza città della Campania, Nicola Pirozzi, intervenuto ieri sera durante la trasmissione “Cuore GialloBlu”, in onda su Teleclubitalia.

Giugliano, al via i lavori nello stadio De Cristofaro: incognita su data di consegna

“Abbiamo concluso l’iter burocratico e lunedì è avvenuta la consegna formale delle chiavi dello stadio all’impresa che dovrà eseguire i lavori, che sono partiti già da oggi – ha detto Pirozzi in trasmissione -. Ho preferito dare la notizia ufficiale a Teleclubitalia, come promesso”.

Per il progetto sono stati investiti 600mila euro, di cui 461mila euro solo per l’impianto di illuminazione di tutta la struttura sportiva. “C’è stato un incontro venerdì, un altro ieri e un altro ancora domani (che si terrà oggi, ndr), con la Questura per discutere dell’impianto di videosorveglianza”, ha aggiunto il primo cittadino giuglianese. Sui tempi di realizzazione di entrambi gli impianti nello stadio di via Epitaffio, Pirozzi non si è sbilanciato: “Non mi faccio prendere dall’entusiasmo, quindi non darò una data”.

“Non ci siamo persi in chiacchiere ed ho preferito non replicare ad inutili provocazioni e sterili strumentalizzazioni che da queste parti, purtroppo, non mancano mai – ha scritto questa mattina il sindaco di Giugliano in un post sulla sua pagina Facebook -. Ho subito persino offese gratuite di ogni tipo da parte di chi non conosce nemmeno i tempi della burocrazia e quanto sia complicato trovare i fondi e mettere su carta, velocemente, progetti e farli pure validare per poi affidare i lavori e aprire il cantiere. Tutto fatto in tempi record”.