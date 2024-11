Giugliano, “Accendiamo il Natale”: martedì al via l’iniziativa di alcuni imprenditori di Corso Campano

Giugliano. Martedì 26 novembre segna l’inizio di una nuova tradizione per la città con “Accendiamo il Natale”, un evento che unisce magia, collaborazione e un profondo senso di comunità. Grazie alla volontà e all’impegno dei commercianti locali, il Corso Campano si trasformerà in un luogo di festa e incanto, con l’accensione delle luci natalizie e una parata spettacolare che promette di stupire grandi e piccini.

Dietro questa iniziativa ci sono quattro realtà imprenditoriali locali, “Il Consorzio Decò Supermercato”, il “Consorzio Proshop Detersivi”, Heitiki Bar, L’Atelier Taglialatela e Amadeus, unite dalla voglia di restituire alla città un’atmosfera unica, capace di celebrare la bellezza del Natale e il valore del commercio di prossimità. Con entusiasmo e spirito di solidarietà, questi imprenditori hanno dato vita a un progetto che vuole essere più di una semplice festa: è un dono alla comunità, un simbolo di unione e di rinascita.

Parate itineranti, con banda musicale, personaggi fiabeschi e vetrine decorate saranno il cuore di una giornata che punta a regalare emozioni autentiche e momenti di condivisione per le famiglie. “Crediamo che il Natale sia un momento speciale per riscoprire il calore dello stare insieme, sostenere le attività locali e celebrare ciò che rende unica la nostra comunità” dichiarano gli imprenditori sottolineando quanto sia importante mantenere vivo il nostro tessuto commerciale.

“Questa iniziativa, alla sua prima edizione, è molto più di un semplice evento:è un simbolo dell’impegno e della passione dei commercianti locali che credono fermamente nella forza del commercio. È un sogno condiviso, per costruire una tradizione che ogni anno possa crescere, arricchirsi e coinvolgere sempre più persone. Il commercio locale non è solo un punto di riferimento per gli acquisti, ma anche un elemento fondamentale per la vitalità e l’identità del territorio. Ogni acquisto fatto qui sostiene famiglie, progetti e la comunità stessa – dichiarano gli organizzatori Antonella Tarantino New Era Consulting e presidente Claai Napoli Nord.

“Accendiamo il Natale” è un invito a tutti a venire a passeggiare tra le vie illuminate, a godere della magia natalizia e a scoprire come, con passione e collaborazione, si possano creare momenti indimenticabili. Sosteniamo il nostro centro cittadino e accendiamo, insieme, la luce della speranza e della festa.

Comunicato Stampa