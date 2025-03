Giugliano, a un mese dalla fine dell’amministrazione Pirozzi silenzio su liste e candidati

È trascorso quasi un mese dalle dimissioni dei 19 consiglieri comunali a Giugliano che hanno decretato la fine dell’amministrazione comunale. E da quel momento, in particolare, l’ex sindaco Nicola Pirozzi si è trincerato nel silenzio. L’arrivo della commissione d’accesso ha sicuramente destabilizzato i piani politici della ex maggioranza. E così si è passati nel giro di 24 ore dall’essere in campagna elettorale ad allontanarsi dai radar della vita pubblica.

Giugliano, a un mese dalla fine dell’amministrazione Pirozzi regna il silenzio su candidati e liste

‌Sul fronte amministrativo, al Comune è stato nominato un nuovo dirigente alle politiche sociali. Si tratta del dirigente del comune di San Giorgio, Michele Ippolito che sarà a Giugliano per 18 ore settimanali. Sul fronte politico, le giornate sono frenetiche per i partiti. Gli incontri si susseguono, i capannelli tra esponenti politici anche.

Cosa fare? La strategia di tutti è aspettare il più possibile prima di ufficializzare candidato sindaco e liste. Aspettare l’eventuale chiusura del lavoro della commissione d’indagine per comprendere se arriverà la tegola dello scioglimento per infiltrazioni mafiose oppure no prima del voto. Così da non tenere le elezioni ed evitare di dare nomi che potrebbero essere poi bruciati.