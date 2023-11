Dodicesimo turno per il girone c di serie c, turno che si giocherò tra sabato e domenica. Giugliano impegnato a Brindisi, derby campano tra Turris e Casertana e la capolista Juve Stabia a Taranto

Giornata che si apre sabato alle 16:15 con il fanalino Monterosi Tuscia che dopo la bella vittoria con il Sorrento ospita un Picerno in piena zona play off reduce dalla vittoria con il Foggia.

Alle 18:30 Scende in campo l’Avellino che ospita un Virtus Francavilla in caduta libera, irpini a caccia della sesta vittoria consecutiva per la squadra al momento più in forma del campionato. Sempre alle 18:30 Latina che ospita il Crotone con le due formazioni entrambe a caccia di punti per rilanciarsi in zona play off, pontini reduci dalla sconfitta con la capolista Juve Stabia e calabresi che hanno pareggiato 3-3 con il Messina.

Ultimo anticipo di sabato che vede la sfida tra Foggia e Sorrento al Zaccheria alle 20:45 con le due squadre entrambe reduci da una sconfitta rispettivamente con Picerno e Monterosi Tuscia

Nella giornata di domenica alle 14 Catania-Potenza etnei a caccia di continuità e punti per dare slancio alla classifica e alla stagione.

Alle 18:30 Messina- Benevento con i sanniti obbligati a vincere per restare in scia alla Juve Stabia nella speranza di un passo falso della capolista. Giugliano che ospita un Brindisi in una sfida che potrebbe dare serenità e continuità dopo la vittoria nel derby di domenica scorsa e punti in classifica ai tigrotti in caso di vittoria contro un Brindisi in grossa difficoltà in piena zona play out. La capolista Juve Stabia impegnata nell’ostica trasferta di Taranto quarto in classifica, con la squadra di Mr. Capuano tra le più in forma del campionato.

Giornata di domenica che si chiude domenica alle 20:45 allo stadio Pinto con il derby campano tra Casertana e Turris, rossoblù a caccia della quarta vittoria consecutiva dopo essersi rilanciati prepotentemente nelle zone alte della classifica. Turris in crisi piena reduce dalla sconfitta nell’altro derby con il Giugliano

Giornata che si conclude lunedì con il derby pugliese tra Monopoli e Cerignola alle 20:45