Dramma a Giugliano: si è tolto la vita domenica C. V. del 1968, appartenente a una storica e nota famiglia di via Cumana. L’uomo era ben voluto e anche noto in città. Pare abbia lasciato una lettera in cui ha espresso le sue ultime parole.

Giugliano, trovato morto in casa: avviate le indagini. Lutto in via Cumana

Un dramma della solitudine che ha paralizzato via Oasi del Sacro Cuore per tutto il pomeriggio, con l’arrivo della Polizia Scientifica ad appurare l’accaduto e constatare il decesso per cause naturali.

Gli investigatori hanno aperto le indagini di rito. La notizia è subito rimbalzata in città: in molti ricordano l’uomo come una persona tranquilla e di sani principi.