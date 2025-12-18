Giugliano. 45esimo anniversario in ricordo di Mena Morlando, vittima innocente di camorra

Giugliano. Una poesia di alcuni alunni del primo circolo didattico di Giugliano, la scuola che porta il suo nome, per ricordare 45 anni dopo Mena Morlando, vittima innocente di camorra. Ieri, come ogni 17 dicembre, una messa nella chiesa di Sant’Anna per l’anniversario e la deposizione di fiori nei pressi della lapide che ricorda quell’uccisione per “la mano sporca e criminale”.
Mena, maestra di 25 anni, si trovò al centro di un agguato sotto casa, in via Monte Sion nel centro storico giuglianese. I sicari avrebbe puntato al boss Bidognetti ma la ragazza cadde senza alcuna colpa. Un ricordo vivo ancora oggi, a partire dal suo fratello Angelo, l’associazione Libera contro le mafie, esponenti di giunta e consiglio comunale.
VIDEO: