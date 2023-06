Un uomo di 40 anni, gambiano, è giunto al pronto soccorso dell’ospedale “San Giuliano” di Giugliano con diverse ferite da arma da taglio. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione e non è chiaro cosa gli sia accaduto né dove sia avvenuto il ferimento.

Giugliano, 40enne in ospedale dopo essere stato accoltellato: indagini in corso

Stamattina sono intervenuti al nosocomio della Terza città della Campania gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca. Qui i poliziotti hanno ascoltato i medici al fine di raccogliere elementi utili per le indagini. La vittima sarebbe stata accoltellata alla scapola sinistra, sotto la stessa scapola e al gluteo. Non è in pericolo di vita.

Seguiranno aggiornamenti