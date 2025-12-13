Giugliano, 23enne arrestato per droga: in casa aveva 400 grammi di marijuana

Un 23enne incensurato di Giugliano, frazione Varcaturo, è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione di droga a fini di spaccio: nella sua abitazione sono stati sequestrati quattro panetti di marijuana per un peso complessivo di circa 400 grammi. Il giovane è ora in attesa di giudizio.

Il via vai sospetto in via Staffetta

L’arresto è scattato dopo che i militari della stazione locale, impegnati in controlli antidroga, hanno notato un continuo e sospetto afflusso di persone nei pressi dell’abitazione del ragazzo, in via Staffetta, decidendo così di effettuare una perquisizione.

Contanti e materiale per il confezionamento

All’interno dell’appartamento sono stati trovati anche 160 euro in contanti e diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, tra cui circa 100 bustine in cellophane.

Il bilancio dei controlli

Con questo arresto salgono a dieci i pusher incensurati fermati dai Carabinieri del comando provinciale negli ultimi due mesi tra Napoli e provincia, a conferma dell’intensificazione delle attività di contrasto allo spaccio.