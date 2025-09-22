Ci ha tenuto a chiarire cosa è successo il 14enne vittima dell’aggressione del fratello ventenne avvenuta ieri a Giugliano, in un appartamento a due passi dal centro storico. Il giovane, contattato dalla nostra redazione, ha fornito la sua versione precisando che non sarebbe stato colpito da una forchetta e che l’aggressore soffrirebbe di problemi di natura psichica già certificati negli anni scorsi.

Giugliano, 14enne accoltellato in casa dal fratello: il racconto della vittima

Verso mezzogiorno i due fratelli sarebbero rimasti soli in casa. Il più grande avrebbe invitato il più piccolo a seguirlo in una stanza e avrebbe poi chiuso la porta a chiave. Dopo averlo invitato a voltarsi, l’avrebbe colpito con un oggetto affilato che nascondeva nelle tasche. Il primo fendente avrebbe raggiunto il 14enne alla spalla, il secondo alla gola. Per fortuna la vittima avrebbe reagito, immobilizzando il fratello dopo una colluttazione e scappando dall’appartamento.

L’aggressore avrebbe intanto perso i sensi; successivamente, una volta ripresa conoscenza, si sarebbe chiuso in bagno fino all’arrivo dei sanitari del 118 e dei carabinieri. Anche lui avrebbe riportato una ferita al naso e al sopracciglio. Da chiarire il movente: a quanto pare la presunta predilezione del nonno per la vittima rispetto al fratello più grande – indicata dalla nota stampa dei carabinieri come il motivo dell’acredine – sarebbe soltanto indirettamente la causa dell’aggressione. L’anziano avrebbe avuto in passato dei contrasti con il papà dei due fratelli, una circostanza che avrebbe reso il nonno inviso agli occhi del nipote ventenne.