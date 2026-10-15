Giugliano, roghi tossici e incendi a Taverna del Re: oggi consiglio monotematico

Tre roghi in un mese nell’area di Taverna del Re. La questione accende i riflettori sull’emergenza ambientale nella Terra dei Fuochi. In risposta alla crisi, l’amministrazione comunale si è riunita in un consiglio monotematico, approvando all’unanimità un piano d’azione urgente.
All’ordine del giorno figurava il documento, votato all’unanimità, sulle proposte urgenti a tutela della salute pubblica, dell’ambiente e dell’emergenza roghi nella Terra dei fuochi.
Tra i provvedimenti approvati, l’individuazione di un bene confiscato alla criminalità organizzata che verrà trasformato in un presidio fisso operativo, affidato al coordinamento del Generale Giuseppe Vadalà, Commissario unico per le bonfiche dei siti contaminati.