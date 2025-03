La carenza di personale e la temporanea chiusura dell’ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord, poi revocata, continuano a destare preoccupazione anche nel Comune di Aversa. Il sindaco Franco Matacena ha convocato un tavolo istituzionale previsto per oggi ma poi rimandato al 27 marzo alle 12, presso l’aula consiliare, invitando il presidente del Tribunale di Napoli Nord, i sindaci dei Comuni del Circondario, il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e i rappresentanti delle associazioni forensi.

Giudice di pace, convocato tavolo al comune di Aversa per affrontare la carenza di personale

L’incontro servirà a discutere le criticità che gravano sugli uffici giudiziari del territorio e a individuare possibili soluzioni. Nel frattempo, la sede del Giudice di Pace in via Castello è stata riaperta per la gestione degli atti urgenti, a seguito della decisione del presidente del Tribunale di Napoli Nord. Per garantire la continuità del servizio, sono state revocate le ferie a una dei quattro cancellieri in organico, precedentemente assente – assieme agli altri – per motivi di salute. Secondo alcune indiscrezioni, questa mattina dovrebbe essere rientrata in servizio anche una seconda cancelliera. Tuttavia, l’emergenza personale resta una questione aperta.

