Si chiamava Samuel Del Sorbo il giovane di 32 anni morto ieri nel grave incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale del comune di Mugnano del Cardinale. Fatale lo scontro tra una moto e un trattore.

Mugnano del Cardinale, incidente moto-trattore: Samuel muore a 32 anni

Secondo quanto ricostruito, il giovane viaggiava in sella alla sua moto ed era in compagnia di altri motociclisti. Il gruppo, proveniente dal casertano, era diretto verso Monteforte quando si è consumata la tragedia.

Poco dopo le 11 Samuel si è scontrato con un trattore ed è sbalzato dalla sella per poi rovinare al suolo. Gravissime le ferite riportate, che non gli hanno lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e la Polizia Municipale di Mugnano del Cardinale che hanno immediatamente avviato le indagini su dinamica e responsabilità.

Intervenuti anche i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 32enne. La Procura di Avellino ha autorizzato il sequestro del corpo e il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per procedere all’autopsia del giovane. Sotto sequestro la moto e il mezzo agricolo. Alla guida del trattore un cinquantenne del posto.

Lutto a Napoli e Caserta

Samuel Del Sorbo lavorava come tecnico informatico per Assicurazioni Generali a Napoli e svolgeva attività di consulenza. In queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi. “Ho aperto WhatsApp e speravo che mi avesse guardato le storie come ogni giorno – scrive Alessia -…Sento la sua voce come venerdì. Il suo sorriso soddisfatto con quel maledettissimo casco in mano e dice: ‘Sì, un altro mese e nasce. Sono orgoglioso’ “.