Acquista un biglietto gratta e vinci del valore di 20 euro e vince un premio di 5 milioni di euro. La dea bendata bacia un giocatore di Domicella, in provincia di Avellino: il fortunato acquirente ha comprato il tagliando vincente presso il bar Life Cafè, situato nella zona industriale della città. Si spera che il vincitore dei 5 milioni sia uno degli operai che frequentemente si fermano nella zona, magari solo per un caffè prima di tornare al lavoro.

Domicella, con un Gratta e Vinci da 20 euro centra vincinta da 5 milioni di euro

Domicella è una città che si trova lungo il versante nord-orientale della zona vesuviana, molto vicina a Palma Campania, nella provincia di Napoli. È molto probabile che si tratti di un lavoratore di passaggio.

Nel frattempo, all’interno del bar si festeggia con spumante e il cartello “qui vinti 5 milioni di euro” è ben in vista. Molti si sono uniti ai festeggiamenti. “Siamo imbattibili anche con i Gratta e Vinci”, ha scherzato il sindaco Antonio Corbisiero, aggiungendo: “Voglio congratularmi con il vincitore e augurargli il meglio per il futuro. Spero che utilizzi saggiamente questa somma, magari investendola per creare opportunità lavorative”, ha concluso il sindaco di Domicella.