Grande entusiasmo per il passaggio del Giro d’Italia sulla fascia costiera di Giugliano, col traguardo intergiro della nona tappa 2024 Avezzano-Napoli tagliato in via Domiziana a Lago Patria.

Un grande evento che ritorna a Giugliano, vissuto con numerosi eventi in attesa dei ciclisti. Una giornata di festa, col collaborazione tra Comune e Città Metropolitana, partita dal mattino col villaggio del nuovo parco di Liternum. Tra scavi archeologi e percorsi naturalistici su Lago Patria, un momento dedicato alle scuole del territorio, numerose associazione sportive, fattoria didattica, area food, musica e balli sia col dj set dal palco che con la carovana rosa. Un momento per valorizzare le bellezze del territorio e vivere a pieno il litorale giuglianese.

