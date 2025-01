Giovani cardiologi a confronto in Consiglio regionale, Porcelli: “Regione a sostegno delle eccellenze sanitarie campane”

Si terrà oggi, martedì 28 gennaio, alle ore 15.30 presso il Salone Nassiriya del Consiglio regionale della Campania, l’evento dal titolo “Structural heart diseases: my nightmare in cathlab”, un’importante occasione di dialogo tra giovani cardiologi interventisti e operatori esperti del settore.

L’incontro, promosso con l’obiettivo di favorire il confronto su casi clinici complessi, si pone anche come un corso di aggiornamento per tutti i partecipanti. Durante il pomeriggio, specialisti provenienti dalle principali Cardiologie di ospedali e cliniche campane condivideranno le loro esperienze e strategie nell’approccio a problematiche strutturali del cuore, ponendo particolare attenzione agli interventi in sala di emodinamica, in particolar modo la sostituzione valvolare aortica (TAVI) e la riparazione percutanea della valvola mitrale e tricuspide.

L’iniziativa rappresenta un momento unico di scambio di conoscenze e competenze tra generazioni diverse di medici, con l’intento di rafforzare la collaborazione tra professionisti del settore e migliorare la qualità delle cure per i pazienti.

A portare i saluti istituzionali sarà il consigliere regionale Giovanni Porcelli, che ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per il valore formativo e scientifico dell’evento:

“Siamo orgogliosi di ospitare un incontro di così alto profilo presso il Consiglio regionale della Campania organizzato dal team della Cardiologia interventistica dell’ospedale Monaldi. Questi momenti di confronto rappresentano un’opportunità cruciale per i giovani professionisti della nostra regione, che possono trarre ispirazione e apprendere dagli esperti del settore. Eventi come questo testimoniano l’impegno costante della comunità medica campana per l’eccellenza e l’innovazione nelle cure cardiovascolari”.

Il programma prevede una serie di interventi e discussioni che vedranno protagonisti medici e operatori di diverse strutture ospedaliere, con l’obiettivo di esplorare insieme soluzioni innovative e consolidare le migliori pratiche in cardiologia interventistica.