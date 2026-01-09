Un momento di confronto e riflessione con gli studenti delle classi quinte dell’Istituto tecnico Andreozzi di Aversa, in occasione della Giornata nazionale antiracket. L’incontro, svoltosi questa mattina, è stato dedicato ai temi della prevenzione e del contrasto ai fenomeni dell’usura e del racket, alla presenza di esperti, rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

Giornata antiracket, ad Aversa dialogo tra studenti ed esperti all’ITS “Andreozzi”

Ad aprire i lavori l’intervento della dirigente scolastica, Anna Lisa Marinelli, che ha sottolineato il ruolo centrale della scuola nella formazione alla legalità. A moderare il dibattito il giornalista Vincenzo Sagliocco. Sono seguiti gli interventi dell’avvocato Gianluca Giordano e di Antonella Schiavone di SOS Impresa, che hanno illustrato i meccanismi dell’usura e delle estorsioni, fornendo agli studenti strumenti concreti per riconoscerli e denunciarli. Presenti anche il Capitano Fabrizio Bizzarro, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Aversa, e il comandante della Polizia Locale, Stefano Guarino.

Un contributo è arrivato anche da Fabrizio Vitale, marketing manager di Pink House Group, e da don Carmine Schiavone, direttore della Caritas di Aversa, che hanno richiamato l’importanza di fare rete tra istituzioni, imprese, Chiesa e associazioni per sostenere chi decide di dire no al racket.

