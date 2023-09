Sono critiche le condizioni di salute del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, 98 anni compiuti il 29 giugno scorso. A confermarlo è l’Adnkronos.

Giorgio Napolitano si è aggravato: l’ex Presidente della Repubblica in condizioni critiche

Da tempo l’ex capo dello Stato presenta un quadro clinico particolarmente complesso e nelle ultime ore la situazione si sarebbe ulteriormente complicata; tuttavia, nelle ultime ore la situazione sembrerebbe essersi aggravata ulteriormente.

Risale a maggio 2022 l’operazione all’addome a cui l’ex Presidente della Repubblica si sottopose. Napolitano fu ricoverato per nove giorni all’ospedale romano Spallanzani. L’intervento, eseguito con una tecnica mini-invasiva, è stato condotto con successo dall’équipe guidata dal professor Giuseppe Maria Ettorre. Al termine dell’operazione, il medico aveva dichiarato che Napolitano stava bene e che le sue condizioni erano compatibili con quelle di un paziente della sua età.

Napolitano è stato eletto presidente della Repubblica il 15 maggio 2006 e poi una seconda volta il 22 aprile 2013, in questo caso restando in carica meno di due anni.

Lo scorso 29 giugno, in occasione del compleanno del Presidente emerito, l’aula del Senato ha tributato un caloroso omaggio a Giorgio Napolitano con un lungo applauso. Il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha sottolineato che quest’anno si celebrano i 70 anni di attività parlamentare di Napolitano, che entrò in Parlamento il 25 giugno 1953. Durante la seduta, La Russa ha definito l’ex Presidente come “testimone di una politica che si fa cultura e di una cultura politica che si fa istituzione. Il Presidente della Repubblica rappresenta la storia d’Italia nella sua attualità, ma anche per tutti gli anni della nostra unità. Grazie, Presidente Napolitano: spero di vederla ancora tra di noi in quest’Aula. Auguri, Presidente”.