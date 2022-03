Giorgia Trasselli è un’attrice, regista teatrale e insegnante italiana. Ospite a Oggi è un altro giorno, scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Giorgia Trasselli: chi è, età, attrice, film

Giorgia nasce a Roma il 2 marzo 1950, sotto il segno dei Pesci. Ha 72 anni ed ha studiato recitazione presso il rinomato Teatro Stabile, muovendo primi passi in numerose compagnie teatrali. Negli anni ’80 comincia a lavorare anche per il cinema, con una in film impegnati come Il futuro è donna.

Giorgia Trasselli: Casa Vianello, Fosca Innocenti

Il ruolo che la rende popolarissima al grande pubblico è quello della Tata nella sitcom Casa Vianello: la donna è la nemica giurata di Raimondo, sempre pronta a guastargli i piani quando l’uomo cerca di sedurre le avvenenti vicine di casa. Per questa ragione, l’uomo la prende in giro, offendendola e mettendola spesso sul punto di andare via. Quando minaccia di licenziarsi, interviene sempre Sandra per convincerla a restare.

Nel 2022, recita nella fiction in onda su Canale 5 Fosca Innocenti, riscuotendo un grande successo. Interpreta la consigliera e seconda madre elettiva della protagonista, ruolo incarnato da Vanessa Incontrada: la donna cura l’orto, dà da mangiare alle galline, munge le mucche e prepara sempre ottime colazioni.

Dopo il successo della serie, l’attrice è di nuovo tornata a teatro. Da parecchi anni, porta in scena il divertente spettacolo Parenti serpenti insieme a Lello Arena.

Giorgia Trasselli: figli

Non sono noti dettagli in merito alla sfera personale dell’attrice: non si sa, infatti, se sia sposata e se abbia dei figli.

Giorgia Trasselli: Instagram

Giorgia ha un proprio account Instagram, seguito da quasi 2mila followers, dove pubblica scatti legati alla sua vita privata e professionale.