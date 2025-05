Si era vociferato di un possibile passaggio del consigliere di maggioranza Raffaele De Gaetano, esponente de Il Centro per Aversa, nel gruppo Aversa Moderata, guidato dal presidente del Consiglio comunale Giovanni Innocenti. Ai microfoni di Teleclubitalia, De Gaetano ha smentito: “No, non passerò ad Aversa Moderata. Io e Innocenti siamo legati per il bene di Aversa”.