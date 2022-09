Bagno di folla per Giorgia Meloni all’Arenile di Bagnoli per la chiusura della campagna elettorale. “Non potevo mancare nella capitale del Mezzogiorno”m ha detto la presidente di Fdi nell’incontro con i giovani.

Giorgia Meloni a Napoli

Nel suo discorso, durato poco più di 40 minuti, la Meloni ha toccato vari argomenti: Europa, guerra in Ucraina, Ambiente e Lavoro. Non sono mancati gli attacchi a Giuseppe Conte, leader dei 5 stelle e al Reddito di Cittadinanza.

“Qui al Sud non serve il reddito di cittadinanza – ha spiegato Meloni dal palco, ma infrastrutture di cittadinanza. Chi può lavorare deve lavorare e chi non può prende il sussidio. I fondi del Pnrr ora sono al 40% al Sud, ma secondo me andrebbero aumentati. Il Sud dovrebbe diventare l’hub delle merci che arrivano via mare da Est, invece ora le merci passano da Amsterdam o Rotterdam perché le nostre infrastrutture sono obsolete. È qui che servono investimenti”.

“Io ho il progetto di un’assistenza necessaria per chi non può lavorare, anche migliore di quella che è stata fatta finora. Per chi può lavorare la grande sfida è la libertà del lavoro”. “Non si combatte la povertà tenendo persone povere in quella condizione – ha aggiunto Meloni – si combatte la povertà facendo in modo che le persone povere possano diventare benestanti o ricche e questo si fa solo con il lavoro .Non si deve avere paura se si vota Fratelli d’Italia perché non abbiamo mai lasciato indietro nessuno”.

La diretta