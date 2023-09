Sulle note di “Regalo più grande” di Tiziano Ferro, Tina Colombo, moglie del cantante neomelodico Tony Colombo ha annunciato ai suoi fan di diventare presto nonna. Poche ore fa, Tina ha infatti pubblicato un reel che mostra una serie di ecografie morfologiche dalle quali si vede, appunto, il nipotino.

Gioia in casa Colombo, Tina Rispoli posta un’ecografia: “Un grande regalo dalla vita”

“Non vedo l’ora di tornare a vivere quelle notti insonni per vegliare su di te proprio come facevo con il tuo papà…la vita non poteva regalarmi cosa migliore: tu, sangue mio”, è il commento che accompagna il filmato postato da Tina Colombo sul suo profilo Instagram. A diventare presto papà, come facilmente si deduce, è il figlio Crescenzo Marino, il maggiore dei tre figli avuti col defunto boss Gaetano Marino.

Il sesso del nascituro è ancora top secret. Tina non ha ancora rivelato se sarà un maschietto o una femminuccia. Probabilmente è ancora troppo presto per dirlo e non è escluso che la moglie del cantante neomelodico lo renda noto nei prossimi giorni.

La reazione dei followers

Intanto, la notizia è stata accolta con entusiasmo dai followers dell’influencer napoletana; il reel, infatti, ha raccolto centinaia di commenti. “Diventare nonni è una gioia immensa, ma è la mamma che solitamente passa notti insonni”, scrive un’utente. “Diventare nonni toglie il respiro, è una situazione d’amore che va oltre tutto e non si può spiegare. Devi solo provarlo”, commenta una fan. “Una nuova vita sempre porta gioia e amore, auguri nonna Tina bellissima e nonno Tony”, aggiunge un’altra fan.