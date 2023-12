Siamo giunti alla seconda edizione di “Un gioco per amore” ma quest’anno abbiamo deciso di rinominarlo in “Giocattoli per amore”.

“Giocattoli per amore”, la raccolta giochi per la fondazione Santobono Pausilipon: dove donarli

La raccolta giocattoli è organizzata da Salvatore Mautone in collaborazione con il giornalista Diego Marino, la Protezione Civile e la Fondazione ‘a voce d’ ‘e creature. I giocattoli dovranno essere sigillati e con marchio CE da 0 a 16 anni.

Gli stessi saranno donati alla FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON. Segnaliamo alcuni giochi per adolescenti fascia (12-16) che ci richiedono dall’Ospedale: gioco di società LABIRINTO, giochi per la playstation 4, trousse trucchi (certificati), cuffie per il telefono. Oltre che giochi (sempre chiusi e certificati a marchio CE) per tutte le pazienti e i pazienti dai 0 ai 12 anni.

Per le persone anziane o disabili, Salvatore Mautone comprerà per loro i giocatoli mostrando la prova d’acquisto.

Di seguito i punti di consegna:

Toys Company Corso Europa, 322, Villaricca Parrocchia Di San Francesco d’Assisi (segreteria)

Via S.Francesco D’Assisi 18 Villaricca

Protezione Civile di Villaricca Corso Vittorio Emanuele 36

Villaricca Graffetta Cartolibreria Via Napoli 104-106

Villaricca Fondazione ‘a voce d’ ‘e creature Via Piazzolla, 15

Napoli Pizzeria la Vecchia Napoli Via Aldo Moro 6 Calvizzano

CAF UNSIC E PATRONATO ENASC Via Napoli 60 Villaricca

Per Informazioni Salvatore Mautone 3923878627

(Comunicato stampa)