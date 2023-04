Con una giocata da 2 euro vince 2 milioni di euro. E’ la straordinaria vincita registrata tre giorni fa a Casagiove, sulla via Nazionale Appia.

Vince 2 milioni con una giocata da 2 euro

Il tagliando vincente è stato acquistato alle 13 di tre giorni fa presso il Tabacchi Papale di Casagiove, al confine con Caserta. I 2 milioni di euro sono stati aggiudicati grazie al ‘Million Day’, la lotteria basata sull’estrazione casuale di 5 numeri compresi tra l’1 e il 55. E’ il 250° vincitore dall’inizio della lotteria.

I numeri con cui il fortunato giocatore è diventato milionario sono stati: 2, 6, 26, 52, 54. Nel 2013, nella stessa ricevitoria, che ha un palmares di tutto rispetto, furono vinti 727mila euro al «Superenalotto». Oggi come allora, non si conosce l’identità del giocatore. Ma in molti sono a caccia del nuovo «Zio Paperone». «Sono felicissimo per lui o per le – dichiara Carmine, titolare della ricevitoria, a Il Mattino –; spero che quei soldi siano andati in una famiglia in cui c’è davvero bisogno».