Gino Rivieccio torna al teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263, con “Rimettetevi comodi”, il suo nuovo spettacolo comico musicale diretto da Enzo Liguori. Sul palco anche Federica Avallone e la Minale Big Band per le musiche originali e gli arrangiamenti di Raffaele Minale e Pino Perris. Sipario aperto da venerdì 17 a domenica 26 marzo 2023.

“Rimettetevi comodi”, prodotto da Musica&Management di Giovanni Oliviero, è la ‘terapia’ comico musicale di Gino Rivieccio e Gustavo Verde scelta in prossimità dei 45 anni di carriera dell’Artista partenopeo.

Dagli esordi nei cabaret napoletani e romani, Rivieccio ha calcato le scene italiane passando dalla commedia alla rivista, dal varietà alla pochade, senza contare i tanti anni in tv tra Mediaset e Rai. La sua voglia di raccontarsi e raccontare l’Italia alla sua maniera però non si è mai annacquata. Questa volta lo farà anche attraverso la musica: con questo scoppiettante show Gino Rivieccio ripercorre tanti generi musicali, grazie all’apporto della Minale Big Band, orchestra di 12 musicisti, spaziando dalla canzone degli anni ’70 allo swing, dalle parodie alle armonie sudamericane, attraversando la satira di costume e senza tralasciare i celebri personaggi del suo repertorio. A tutto ciò aggiungete le sue gag più amate e i monologhi più gustosi su ciò che è accaduto negli ultimi tre anni, insaporiti da una manciata di napoletanità garbata, moderna e intelligente. Il suggerimento che vi diamo quindi è uno solo: mettetevi comodi. Anzi, vista la sosta forzata delle ultime stagioni, spaparanzatevi in poltrona e… Rimettetevi comodi.

Service audio luci Free Service di Ciro Ascione; produttore esecutivo Enzo Barile; aiuto regia Maria Autiero; video animazioni Alessio De Francesco; sarta Marilù Zagaria; grafica Max Laezza; direttore di scena Vittorio Barresi.

Ticket al botteghino del teatro, nelle rivendite autorizzate o su teatroaugusteo.it (Platea € 35,00 / Galleria € 25,00). Info: 081414243