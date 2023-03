“Se tutto va come deve andare, il 4 giugno un concerto gratis per la mia città lo farei volentieri”. Questo il regalo che Gigi D’Alessio intende donare alla sua Napoli, se la squadra di Mister Spalletti dovesse vincere il campionato e portare a casa il terzo scudetto. Lo ha rivelato in un’intervista rilasciata al Messaggero, in cui ha raccontato non solo i suoi successi, il film sulla sua vita, ma anche la vita sentimentale e il rapporto con i figli e le loro rispettive madri.

Gigi D’Alessio: “Nuovo matrimonio? Non lo escludo. Per scudetto concerto gratis”

Gigi D’Alessio, reduce da The Voice Kids, ha rivelato di aver già incontrato lo sceneggiatore e di aver firmato il contratto con la produttrice Maria Grazia Saccà per la realizzazione di una pellicola dedicata alla sua biografia. “Insomma, ci siamo – dice l’artista napoletano -. Il progetto il racconto della mia vita fino al 1992, l’anno dell’uscita del mio primo album Lasciatemi cantare. Quindi spazio alla famiglia, gli studi al conservatorio, l’incontro con il grande Mario Merola, i miei concerti alle feste di matrimonio”. Il nome dell’attore che lo interpreterà non è ancora uscito fuori, ma per D’Alessio l’importante è che “sappia cantare e suonare”.

Il cantautore ha poi parlato della sua vita sentimentale, dell’amore e del rapporto con i suoi cinque figli. “Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un p…e. Con i figli, come quasi tutti della mia generazione, ho sbagliato. Se penso ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori, ho fallito”, racconta al Messaggero. Attualmente D’Alessio è impegnato sentimentalmente con Denise Esposito, con cui ha avuto il piccolo Francesco. Alla domanda se per caso sia pronto per un nuovo matrimonio, risponde così: “Oggi ho un bimbo piccolo e sono sereno e felice. Se succederà, molto volentieri. Di sicuro non mi tirerò indietro, anzi, non lo escludo”.

Scudetto del Napoli

D’Alessio, come tutti i napoletani, si prepara alla vittoria del Napoli in campionato. Per scaramanzia non rivela dettagli su cosa farà e come festeggerà l’eventuale conquista del terzo scudetto, anche se non esclude di regalare alla sua città un concerto gratis in caso di vittoria della squadra azzurra.