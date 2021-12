Gigi D’Agostino è un noto deejay e produttore discografico. Ha 54 anni ed ha dichiarato di essere affetto da una grave malattia: un annuncio che ha sconvolto i fan, che sperano si possa riprendere presto. Gigi sta vivendo un momento difficile, afflitto da un “dolore che non gli dà pace”.

Scopriamo ulteriori dettagli sul re delle piste.

Gigi D’Agostino: chi è, cosa fa oggi, carriera

Luigi Celestino Di Agostino, noto come Gigi D’Agostino o Gigi Dag, è un famoso dj e produttore discografico. HA 54 anni ed è nato in provincia di Salerno il 17 dicembre 1967, sotto il segno del Sagittario. Appassionato fin da piccolo di musica, inizia a registrare una selezione di brani musicali trasmessi in radio su musicassette e poi taglia la parte vocale degli speaker.

Si trasferisce da ragazzo, con i genitori Rosa e Nicola, a Torino. Decide di lasciare la scuola per lavorare come muratore ed elettricista. Contemporaneamente, negli anni ’80, frequenta le discoteche e diventa lay-deejay, cioè colui che affianca il dj e muove le luci. Suona anche in consolle, anche se solo per gli ultimi brani della serata.

Stanco di una vita di stenti ma sempre più convinto che la sua strada fosse la musica, decide di organizzare una festa in cui lui stesso sarà il dj. Affitta quindi un club di Torino e invita gli amici, ottenendo un grandissimo successo. A quel punto, il gestore gli chiede di tornare a mettere dischi e nel giro di pochi anni, crea un suo staff e va a lavorare come dj resident all’Ultimo Impero, uno dei locali più noti di Torino, dove resta dal ’92 fino al ’98. Dal 1995 ad oggi Gigi D’Agostino fa parte del team di Gianfranco Bortolotti, general manager della Media Records.

Uno dei suoi brani più famosi di sempre è sicuramente “L’amour toujours”.

Gigi D’Agostino: malattia

Il noto deejay ha annunciato sul proprio profilo Instagram di vivere un momento particolarmente difficile: è gravemente malato e sta combattendo duramente da mesi per riuscire a sconfiggere il brutto male che lo affligge.

“Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace”: queste le prime parole scritte da lui stesso.

“La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo – prosegue D’Agostino – Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore. Tanto amore, Gigi”.

Gigi D’Agostino: fidanzata, figli

Nonostante la sua popolarità, Gigi Dag non ama parlare della sua vita privata, cercando sempre di mantenere la riservatezza. Non sono note, infatti, informazioni sulla sfera sentimentale del noto deejay.

Gigi D’Agostino: Instagram

Su Instagram, Gigi è seguito da oltre 100mila followers, con cui condivide momenti positivi e negativi della propria esistenza. E’ il caso dell’ultimo post, in cui annuncia purtroppo la sua grave malattia.