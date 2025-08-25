Ancora una tragedia sulle strade salernitane. Un giovane di 22 anni, Vincenzo Bove, originario di Bellizzi, ha perso la vita nella mattinata di ieri, domenica 24 agosto, in un incidente avvenuto poco dopo le 7 sulla Strada provinciale 26. Gravemente ferita la ragazza che era in auto con lui, una 21enne, anch’essa di Bellizzi, trasportata in codice rosso all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Giffoni Valle Piana, incidente mortale sulla Sp 26: muore un 22enne di Bellizzi

Secondo una prima ricostruzione, la vettura su cui viaggiavano i due ragazzi si è scontrata con un’altra auto guidata da un 47enne, rimasto ferito ma non in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri e la polizia municipale hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dello schianto.

La notizia della morte di Vincenzo Bove ha scosso profondamente la comunità di Bellizzi. Il sindaco, Mimmo Volpe, ha espresso il proprio dolore con un messaggio di cordoglio: “Ancora una giovane vita spezzata in un tragico incidente. Sono addolorato, triste, arrabbiato. Vincenzo era un ragazzo stupendo, amante del calcio, un figlio amorevole. La nostra comunità si stringe intorno alla famiglia Bove in questo momento di dolore immenso”.