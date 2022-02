Gianluca Grignani è un cantante italiano: questa sera salirà sul palco di Sanremo per duettare con Irama nella serata delle cover. Il brano scelto è La mia storia tra le dita, canzone di grande successo di Grignani. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Gianluca Grignani: chi è, età, biografia

Gianluca Grignani è nato a Milano il 7 Aprile 1972, sotto il segno dell’Ariete: ha 49 anni ed è cresciuto in periferia, a 17 anni si è trasferito in Brianza e pare che abbia iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica.

Da ragazzino ha scritto le sue prime canzoni ed a 14 anni ha iniziato a suonare la chitarra. Si è esibito in alcuni locali della zona e poi ha studiato presso il Centro professione musica di Milano.

Poco dopo, ha conosciuto Vince Tempera e Massimo Luca, due produttori che gli hanno permesso di farsi conoscere presso le case discografiche più importanti dell’epoca.

Gianluca Grignani: canzoni, Sanremo

La sua carriera inizia nel 1994 quando si presenta a Sanremo, nella categoria Giovani, con il brano La mia storia tra le dita e ottiene un grande successo.

Nel 1995 partecipa al 45° Festival di Sanremo nella categoria Big, conquistando il sesto posto con Destinazione paradiso. Subito dopo, esce il suo primo disco, che prende il titolo dal brano sanremese, e che vende oltre 700 mila copie vendute in Italia più due milioni all’estero, soprattutto in Sudamerica. Nel disco è presente anche Falco a metà, canzone che rimarrà sempre nel cuore dei fan. Il successo di immagine viene sancito anche da un Telegatto come Artista rivelazione dell’anno.

Torna a Sanremo nel 1999 con la canzone Il giorno perfetto mentre, l’anno successivo, lavora a un album molto più leggero rispetto ai precedenti: Sdraiato su una nuvola evidenzia la vena poetica dell’artista.

Nel 2002 partecipa per la terza volta al Festival della canzone italiana, presentando Lacrime dalla luna, preludio all’uscita del quinto album Uguali e diversi. All’esordio il disco entra direttamente al numero uno delle classifiche. L’aiuola diventa la colonna sonora dell’estate grazie ad un arrangiamento graffiante, piuttosto inusuale per l’artista.

Nel 2006, porta a Sanremo la canzone Liberi di sognare; purtroppo la canzone viene eliminata al primo turno. Nel 2008 torna all’Ariston per la quinta volta con Cammina nel sole, che dà il titolo al suo nuovo disco che uscirà nel successivo mese di marzo.

Torna come ospite sul palco di Sanremo anche nel 2022, in duetto con Irama nella serata cover: i due interpreteranno il brano La mia storia tra le dita.

Gianluca Grignani: moglie, figli

E’ stato per molti anni sposato con Francesca Dall’Olio. Dalla loro relazione, sono nati quattro splendidi figli: Ginevra, Giselle, Giosuè Joshua e Giona. Oggi vive a San Colombano al Lambro, nel Lodigiano.

La coppia si è separata nel giugno del 2020, dopo 17 anni di matrimonio.

Gianluca Grignani: malattia

Per qualche anno, Gianluca ha dovuto fare i conti con abuso di alcol e droghe, finendo diverse volte nei guai. È per questo motivo che la sua carriera ha subito delle brusche interruzioni, che lo hanno portato ad allontanarsi dal palco anche per alcuni anni consecutivi.

Inoltre Grignani ha sofferto molto a causa di ansia e attacchi di panico, dei “mostri” che lo hanno reso molto fragile.

Gianluca Grignani: Instagram

Su Instagram, Gianluca ha un proprio profilo seguito da quasi 120mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.