Un episodio inquietante quello registrato nella mattinata di ieri nel cortile della scuola elementare Linguiti ad Aversa: una bambina di 8 anni ha trovato una pistola mentre stava giocando in un’aiuola.

Giallo ad Aversa, trovata pistola vera in una scuola elementare

Secondo quanto riporta Casertanews, la minorenne si trovava nel giardino dell’istituto di via De Chiara quando, nel pomeriggio, all’interno di un’aiuola posizionata fuori dal plesso scolastico, è stata attirata dalla presenza di un oggetto di metallo nero. Appena l’ha preso tra le mani, si è resa conto che si trattava di un’arma.

A quel punto la piccola ha chiamato una della maestre per segnalare l’insolito ritrovamento. Subito dopo la dirigente scolastica ha allertato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Aversa, che hanno preso in consegna l’arma. Si tratta di una pistola a tamburo, molto vecchia, ma autentica.

Indagini in corso ora per per individuare la provenienza dell’arma e, soprattutto, per determinare come sia arrivata nell’aiuola di una scuola elementare. Tanti gli interrogativi aperti.