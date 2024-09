Gianni De Fusco, un 55enne di Teano, in provincia di Caserta, è morto durante una semplice escursione alla ricerca di funghi. Ieri pomeriggio, domenica 29 settembre, l’uomo era uscito di casa per addentrarsi nei boschi vicini, ma non è mai più rientrato.

Giallo a Teano, esce in cerca di funghi: Gianni ritrovato senza vita in una cisterna

Preoccupata per la sua prolungata assenza, la moglie ha cercato di contattarlo senza successo e ha lanciato l’allarme. Anche un nipote ha diffuso un appello sui social, sperando che qualcuno avesse notizie.

Dopo ore di ricerche incessanti, condotte dai vigili del fuoco di Teano e Piedimonte Matese, supportati dai carabinieri e dal nucleo Sapr di Napoli e Roma, la terribile scoperta è avvenuta all’alba di questa mattina. Il corpo senza vita di Gianni De Fusco è stato trovato all’interno di una cisterna in via 26 ottobre, nella zona di Peschiera, sempre a Teano.

Le circostanze esatte della tragedia non sono ancora chiare: si ipotizza che l’uomo possa essere scivolato accidentalmente, forse sorpreso dall’oscurità improvvisa, cadendo in una cisterna che sarebbe stata aperta e non sorvegliata al momento del tragico incidente.