E’ giallo sulla morte di un 57enne di Pozzuoli trovato agonizzante nell’abitacolo della sua auto in via Pietrabianca a Quarto. L’uomo è spirato domenica sera al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie.

Quarto, 57enne trovato con un colpo di pistola alla testa: si indaga

Come anticipa Cronaca Flegrea, la vittima era in una macchina, in fin di vita, con una ferita d’arma da fuoco alla testa. Immediatamente sono scattati i soccorsi: i sanitari del 118 lo hanno trasportato presso il vicino nosocomio puteolano dove il 57enne è poi deceduto nonostante i tentativi dei medici di tenerlo in vita.

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli e della tenenza di Quarto che hanno effettuato i rilievi del caso e rinvenuto una pistola. L’ipotesi più accreditata al momento sembra essere quella del suicidio. L’uomo avrebbe rivolto l’arma contro di sé e avrebbe fatto fuoco. Non si escludono però altre ipotesi. Toccherà ai militari dell’Arma ricostruire la vicenda.

Immagine: archivio