È giallo a Napoli per la morte di un uomo di 61 anni. Il corpo senza vita della vittima è stato trovato in un b&b nel quartiere Stella del capoluogo partenopeo.

Giallo a Napoli, 61enne trovato morto nella camera di un b&b: “Le pareti erano annerite”

I carabinieri della compagnia Stella sono intervenuti verso le 13 di oggi, 17 dicembre, in via Sant’Agostino degli scalzi: qui, all’interno della camera di un bed & breakfast è stato trovato l’uomo senza vita.

I militari dell’arma sottolineano solo che le pareti della camera erano annerite. Secondo una prima ipotesi, al vaglio dei Vigili del Fuoco, l’uomo potrebbe essere stato ucciso da un malfunzionamento del piano di cottura elettrico. Ad un primo esame il corpo non presentava nessuna lesione visibile. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma per fare luce sul caso.