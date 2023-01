E’ giallo sul ferimento di un uomo di 34 anni avvenuto ieri sera a Melito, in provincia di Napoli. La vittima è originaria del Burkina Faso ed è stata accompagnata all’ospedale San Giuliano di Giugliano per una ferita alla coscia destra. Non è in pericolo di vita.

Giallo a Melito: 34enne ferito alla gamba nella notte

A quanto pare il 34enne sarebbe stato colpito con un’arma da taglio da ignoti. Ai sanitari e ai militari della tenenza di Melito, però, non ha saputo fornire alcuna indicazione sulla dinamica e sugli autori del ferimento.

Sono in corso accertamenti per chiarire ogni punto della vicenda che resta ancora nel giallo. Non è escluso che la vittima abbia avuto un diverbio con qualche connazionale e che questi lo abbia ferito con un coltello. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini di videosorveglianza presenti in zona al fine di ricostruire l’accaduto.