Ancora violenza domestica a Giugliano, dove i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un 41enne già noto alle forze dell’ordine, accusato di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è scattato a seguito della segnalazione di una lite in un appartamento. Giunti sul posto, i militari hanno trovato una donna di 51 anni che ha raccontato di essere stata aggredita dal fratello con calci, pugni e colpi inferti con una mazza da baseball.

Giugliano, terrore in casa: picchia sorella con una mazza e nasconde pistola rubata sotto il materasso

Secondo quanto riferito dalla vittima, le violenze andavano avanti da anni. L’uomo, tossicodipendente, avrebbe quotidianamente preteso denaro per acquistare droga, aggredendo sia la sorella sia la madre di 73 anni in caso di rifiuto. Dopo l’aggressione, il 41enne si era allontanato ma è stato rintracciato e bloccato poco dopo nei pressi dell’abitazione.

In casa revolver rubato e giubbotto antiproiettile

Durante la perquisizione dell’appartamento, i carabinieri hanno trovato sotto il materasso della camera da letto del 41enne una mazza da baseball, un revolver calibro 38 risultato rubato in Francia e un giubbotto antiproiettile. L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare un eventuale coinvolgimento in fatti di sangue o altri reati. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.