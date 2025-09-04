Giallo a Castel Volturno, 38enne trovato senza vita all’esterno di noto bar

Giallo a Castel Volturno, dove un uomo di 38 anni è stato trovato privo di vita in Via Alessandria, Ischitella, non lontano da un bar della zona. A dare l’allarme è stata la sorella, insospettita e preoccupata per lo stato di salute del congiunto.

Castel Volturno, 38enne trovato senza vita all’esterno di noto bar

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Al momento le circostanze della morte restano da accertare. Come anticipa Casertace, le forze dell’ordine hanno raggiunto l’area del macabro ritrovamento per svolgere gli accertamenti e avviare le indagini necessarie. Non si esclude la pista del malore fatale.