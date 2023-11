Questa mattina, una tragedia si è verificata in un villaggio turistico a Torre di Mare, a Capaccio Paestum, dove è stato rinvenuto il cadavere di una donna all’interno di una struttura ricettiva a conduzione familiare. Si tratta di una 60enne della provincia di Napoli.

Tragedia a Capaccio, ritrovata senza vita una donna del napoletano

La proprietaria del villaggio turistico ha fatto la scoperta macabra a causa di un odore sospetto proveniente da uno degli alloggi, dove successivamente ha trovato il corpo nella camera da letto.

I carabinieri del Nucleo Investigativo della Compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Giuseppe Colella, sono intervenuti dopo l’allarme della proprietaria. Il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno è stato informato e ha ordinato l’esame esterno della salma da parte del medico legale.

Le indagini sono in corso, con l’ispezione dell’unità immobiliare e della struttura ricettiva condotta dai carabinieri del Ris di Salerno, con il supporto dei militari dell’Arma della Stazione di Capaccio Scalo, guidati da Giuseppe D’Agostino. Sebbene l’identificazione della vittima sia ancora in corso, alcuni residenti ritengono che possa trattarsi di una donna di circa 60 anni originaria del napoletano. Per ora nessuna pista è esclusa, neanche quella dell’omicidio o del suicidio.