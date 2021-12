Alex Belli è sempre più in crisi a causa del legame con Soleil: l’intesa con l’influencer sta mettendo in discussione il suo matrimonio con Delia Duran. “Sono stato travolto dal treno di emozioni che si provano stando qua dentro e non posso nascondere che sono in difficoltà – afferma l’attore ad Alfonso Signorini in confessionale per rendere più chiara la sua posizione – Questo viaggio è bellissimo, comprese le relazioni che ho vissuto qui e quella con Soleil. Ma devo tornare con i piedi per terra e cercare di salvare la mia vera vita”.

Alex Belli sempre più vicino a Soleil

Una situazione che sta rendendo difficile la permanenza di Alex Belli all’interno della casa: prima della puntata, l’attore ha valutato l’ipotesi di abbandonare il reality per recuperare il rapporto con Delia, augurandosi di trovare una soluzione che non abbia effetti collaterali per nessuno.

L’attore sembra proprio essere in crisi. “Sono stato travolto dal treno delle emozioni, ma ho voluto viverlo. Non nascondo che sono in difficoltà, è bellissimo questo viaggio, questa casa, ma ho la mia vera vita, devo tornare con i piedi per terra e salvare la mia vera vita. Nella mancanza di lucidità in cui sono, l’unica soluzione sarebbe che io uscissi di qui, che Delia mi portasse via. Vorrei svegliarmi e uscire fuori senza effetti collaterali. Vorrei non superare quella soglia che farebbe star male tutti” ha confessato ad Alfonso Signorini.

In modo sincero, ha ammesso di aver perso il controllo: “Con Soleil abbiamo sicuramente superato la soglia. E siamo ancora lì”.

Il conduttore lo ha invitato a non mollare: “Mi pare che la cosa tu non sia più in grado di gestirla in realtà. Ma non abbiamo risposte dall’esterno che ci facciano dire scappa. Se lei avesse voluto sarebbe venuta a prenderti invece ti sta lasciando là”.